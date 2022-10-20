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"كتيبة جنين" تمطر معسكر سالم الاحتلالي بوابل من الرصاص

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين مساء اليوم الخميس أن مجاهديها تمكنوا من إمطار معسكر سالم الاحتلال بالرصاص، قبل أن ينسحبوا بسلام من المكان.

العالم - فلسطين

و هذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

بعون الله وقوته نعلن في سرايا القدس - كتيبة جنين، تمكن مجاهدونا من إمطار معسكر سالم الاحتلالي بصليات من الرصاص المبارك في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً.

كما تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة الاحتلالي في تمام الساعة الرابعة عصراً بوابل من الرصاص، وانسحاب كافة مجاهدينا الأبطال بسلام.

قتـالنـا مـاض حتى القـدس

وانه لجهادٌ جهاد نصر او استشهاد

إخوتكم في كتيبة جنين- سرايا القدس

الخميس 20 تشرين أول/ أكتوبر 2022م

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