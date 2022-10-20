بوريل يعتذر عن تصريح "أوروبا حديقة والعالم أدغال"

العالم-اوروبا

وفي تصريحات لوسائل إعلام سعودية قال بوريل: "أعتذر عن سوء فهم تصريحي حول أن أوروبا حديقة والباقي أدغال"، وأضاف أن "أوروبا لم تعد صاحبة القرار في العالم".

وكانت الإمارات استنكرت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووصفتها بالعنصرية، واستدعت القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها للاحتجاج على تلك التصريحات.

وقبل نحو أسبوع وصف بوريل العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه "أدغال"، يمكن أن "تغزو" الحديقة التي هي أوروبا، وهو تشبيه قوبل بانتقادات لاستحضاره عبارة عفا عليها الزمن منذ حقبة الاستعمار.