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استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية يوم الجمعة بمقتل الشاب صلاح بريكي البالغ 19 عاما وإصابة ثلاثة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين.

العالم-فلسطين

وذكرت المصادر نفسها أن "قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة".

كما اعتقلت القوات الصهيونية الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.

وباستشهاد الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 175 (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.

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استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين

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