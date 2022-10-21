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خلال فترة الهدنة.. استشهاد وجرح  395  يمنياً بينهم 131 طفلاً بالقنابل العنقودية والألغام

خلال فترة الهدنة.. استشهاد وجرح  395  يمنياً بينهم 131 طفلاً بالقنابل العنقودية والألغام
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب 395 مواطناً يمنياً خلال فترة الهدنة بالألغام والقنابل العنقودية التي خلفها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

العالم - اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن ضحايا القنابل العنقودية اتي خلفها العدوان خلال فترة الهدنة – من 2 ابريل إلى 2 أكتوبر – بلغ 395 ضحية ، بينها 134 شهيداً.

وأوضح المركز في بيان له أن اجمالي الضحايا من الأطفال131 ضحية، بينهم 25 شهيداً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء 26 ضحية بينهنَ 4 شهيدات .. مضيفا أن الإحصائية توزعت على 7 محافظات( الحديدة، محافظة صنعاء ،الجوف، مأرب ، البيضاء ، حجة ، تعز ).

الجدير بالذكر أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يستمر في منع إدخال أجهزة الكشف عن الألغام والقنابل العنقودية مستغلاً صمت الأمم المتحدة، في إجراء يؤكد مدى امعان العدوان في سفك الدم اليمني بشتى الطرق والوسائل.

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خلال فترة الهدنة.. استشهاد وجرح  395  يمنياً بينهم 131 طفلاً بالقنابل العنقودية والألغام

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