نشر نظام دفاع جوي "إسرائيلي" في الإمارات خوفاً من صواريخ ومسيرات اليمن

العالم - اليمن

وقال موقع “Breaking Defense” إن نسخة من نظام الدفاع الجوي "باراك" تم نشرها في الإمارات بموجب اتفاقيات التطبيع بين أبوظبي وكيان الاحتلال، موضحا أن هذه الخطوة سيتلوها نشر المزيد من الأنظمة.

وذكرت مصادر عسكرية "عبرية" للموقع أن "هذا سيكون عقدا كبيرا للغاية، إذ يحتاج الإماراتيون إلى عدد كبير من الأنظمة لحماية بعض مواقعهم الحساسة التي تعرضت مرارا وتكرارا للقصف بالصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية".

وأكد الموقع أن الإماراتيين تواصلوا مع كيان الاحتلال الاسرائيلي لأول مرة في يناير بعد هجوم القوات المسلحة اليمنية بطائرات مسيرة وصواريخ على مواقع في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي.

وبحسب تقرير سابق عن الصواريخ للموقع الرسمي لشركة الصناعات الدفاعية "الإسرائيلية"، فإن عائلة صواريخ الدفاع الجوي “باراك” تضم 5 أنواع من الصواريخ هي “باراك – إم إكس” و”باراك – انترسبتور” و”باراك – إي آر” و”باراك – إل آر إيه دي”.

وأضاف الموقع العسكري: إنه ليس من الواضح أي إصدار من نظام باراك على وجه التحديد تم نشره، إذ إن شركة “Israel Aerospace Industries” تصنع مجموعة من الأنظمة الحديثة على أساس النظام باراك- 8 الأصلي.

كما أشار الموقع العسكري إلى شراء أحد إصدارات النظام، باراك إم إكس، مؤخرا من قبل المغرب، ووفقا لشركة “Israel Aerospace Industries”، فإن باراك إم إكس عبارة عن نظام دفاع حركي مصمم للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية. ويمكن استخدامه مع عدد قليل من الصواريخ الاعتراضية المختلفة التي يتراوح مداها من 35 كيلومترا إلى 150 كيلومترا.

وأشار الموقع العسكري إلى أنه منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والبحرين والإمارات والمغرب في 2020، تطلعت شركات الدفاع التابعة لكيان الاحتلال بفارغ الصبر إلى إبرام صفقات مع العملاء المحتملين الجدد في المنطقة، حيث تم بالفعل إنجاز صفقات جديدة بأكثر من 3 مليارات دولار.