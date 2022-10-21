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البحرين.. "شعلة تقرير المصير" -2013

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "لن ننسى" الضوء على الفعالية السلمية الكبرى "شعلة تقرير المصير" في بلدة باربار البحرينية التي نظمها ائتلاف شباب ثورة الـ14 من فبراير عام 2013.

العالم - لن ننسى

في الـ18 من أكتوبر تشرين الاول من العام 2013، نظم ائتلاف شباب ثورة الـ14 من فبراير الفعالية السلمية الكبرى "شعلة تقرير المصير" في بلدة باربار.

واعتبرت الفعالية واحدة من أكبر الفعاليات التي نظمها ائتلاف شباب الـ14 فبراير سابقا في عدة مناطق بحرينية من بينها العاصمة المنامة.

وشارك في الفعالية ممثلو عن القوى السياسية المعارضة وذوو الشهداء ومواطنين بمختلف المناطق البحرينية في إطار التصميم على تحقيق مطالب الشعب المشروعة.

واوضح ائتلاف الـ14 من فبراير أن الفعالية تشدد على حق الشعب البحريني في تقرير مصيره والاحتكام الى صناديق الاقتراع والمطالبة بخروج قوات الاحتلال السعودي، في حين اكد المتحدثون بالفعالية انه من حق الشعب البحريني المطالبة بتقير مصيره لمنع إلغاء هويته الوطنية.

وقامت قوات النظام البحريني بمهاجمة مكان الفعالية في باربار وسط استنفار من منتسبي الاجهزة الامنية فيما اطلقت قوات النظام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين البحريين بالقرب من ضاحية السيف في العاصمة المنامة، التي شهدت مسيرات انطلقت من عدة قرلا بحرينية تحت شعار حق تقرير المصير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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