شاهد.. عقد اجتماع مجموعة عمل الأمن البحري "آيونز" في طهران

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وخلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي القوات البحرية للدول الاعضاء، الهند وباكستان وتايلاند وبنغلاديش وسلطنة عمان.

وقال نائب منسق القوات البحرية الايرانية الادميرال بابك بلوتش ان توفير الامن في المحيط الهندي المسالة الاهم لهذا الاجتماع، وقال انه من خلال مشاركة القدرات يمكن تحقيق الأمن ليس فقط للأساطيل التجارية لدول المجموعة وانما للعالم بأسره، مؤكدا ضرورة تامين امن المحيط الهندي والمضايق والممرات المائية المرتبطة من قبل دول المنطقة.

وبعد عقد هذا الاجتماع، سيفتتح المركز الدولي للتعاون الأمني ​​البحري للمحيط الهندي في المنطقة الثالثة لنبوة كناراك بحضور الأعضاء المشاركين بهدف تعزيز واستقرار الأمن في المنطقة الاستراتيجية للمحيط الهندي.