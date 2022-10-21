النازحون السوريون والعودة الطوعية

العالم - إستوديو بيروت

ملف انساني محظور يستثمر به سياسيا ويخضع للابتزاز في لعبة الامم، اليوم قد بلغت المخاطر حد الانفجار ولا سيما على المستويين الصحي والأمني، قرر لبنان اطلاق العجلة الطوعية بما يتوافق ومصالح النازحين السوريين، وبالتنسيق التام مع الدولة السورية.

فما تداعيات هذا القرار اللبناني المنفرد؟ وماذا عن دلالات التوقيت؟ كيف سيكون رد الفعل الاوروبي الاميركي على المبادرة أو على الجراءة اللبنانية؟ وما المتوقع حول حجم العودة؟

هذه الا سئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من "استوديو بيروت" حيث شاركت في النقاش الصحافية لينا فخر الدين.