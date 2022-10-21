بالفيديو.. وزير التسامح الإماراتي يثير جدلا في حفل تخريج جامعي

العالم - الإمارات

وأثناء تسليمه الشهادات لخريجي الفوج السادس عشر من جامعة العين، قام نهيان بن مبارك برمي شهادة إحدى الطالبات على الطاولة التي أمامه، بعد قيام الفتاة بممازحة الجمهور عبر التلويح بيديها.

وأثار تصرف وزير التسامح الإماراتي جدلا واسعا، إذ اتهمه مغردون بإساءة التصرف، لا سيما أنه شارك كراع للحفل.

وقال ناشطون إن الوزير آل نهيان ناقض الهدف من إنشاء وزارة السعادة التي يترأسها منذ سنوات.

فيما دافع آخرون عن تصرف الشيخ الإماراتي، قائلين إن الفتاة لم تحترم وجوده.

وتداول ناشطون مشاهد قديمة تظهر ما وصفوه بـ"سوء تصرف" الشيخ نهيان في محافل عامة.