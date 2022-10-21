الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني إيراني: على المسؤولين الأوروبيين الحفاظ على سمعتهم

برلماني إيراني: على المسؤولين الأوروبيين الحفاظ على سمعتهم
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تكتل نواب شمال غرب ايران السيد " محمد رضا مير تاج الديني" المسؤولين الاوروبيين الى الحفاظ على سمعتهم وعدم الوقوف في صفوف أعداء الشعب الايراني حيث أن أعمال الشغب قد ذهب بريقها، مؤكدا مواصلة ايران لتقدمها وان مثل هذه الاعمال لن تعيق مسيرتها.

العالم - إيران

جاء ذلك في معرض رد فعله على التخرصات التي اطلقها المسؤولون الاوروبيون بينهم الرئيس الفرنسي "امانويل ماكرون " ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ازاء اعمال الشغب الاخيرة، وتأييدهم لها وقال: ان هذه الاعمال قد انتهت ولن تعيق مسيرة ايران قيد انملة.

وأضاف نائب أهالي مدن تبريز وآذر شهر واسكو في البرلمان الايراني قائلا: ان التاريخ أظهر وقوف دول مثل فرنسا الى جانب أعداء الشعب الايراني وان مواقفهم الاخيرة ليست بالشيء الجديد حيث أن فرنسا كانت قد زودت صدام بطائرات الميراج التي ضرجت الابرياء بدمائهم.

وشدد " مير تاج الديني " على أن النظام الاسلامي يتميز بقاعدة شعبية عريضة، موضحا أن الشعب الايراني الواعي يعلم جيدا بأن الذين يقومون بأعمال تخريب انما ينفذون هذه الاعمال بتحريض الاجانب والجماعات المعادية لهذا الشعب المسلم.

روابط ذات صلة

طهران تدعو الأمم المتحدة للحيلولة دون استغلال القرار الأممي 2231 في حرب أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء مرتقب بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية في المغرب

تركيا في ليبيا.. تفوّق بالنقاط

فنزويلا مركز لتصدير السيارات الإيرانية

عودة أميركية إلى التشدّد.. مسار الهدنة يتعقّد

الجزائر تضاعف الإنفاق على الجيش وإعانة البطالة

الجزائر تذلل عقبات القمة العربية.. ترجيح ميْل مصر للتهدئة