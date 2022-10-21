الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

توضيح للسوداني ردا على الإطار حول آلية تشكيل الحكومة

توضيح للسوداني ردا على الإطار حول آلية تشكيل الحكومة
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اختيار الوزراء للكابينة الحكومية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، أنه "إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".

وتابع البيان: "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وفوّض الإطار التنسيقي، أمس الخميس، رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد الإطار التنسيقي، أن السوداني "مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون"، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع".

المصدر: السومرية نيوز

روابط ذات صلة

15 نائبا مستقلا يعلنون تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني

العراق: الإطار التنسيقي يفوض السوداني باختيار الوزارات

الحكومة العراقية المرتقبة والعقبات المحتملة امام تشكيلها

السوداني: الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حُسن ظن الشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

اختطاف مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي للمرة الثانية في غضون 3 أشهر

تطور إيجابي في علاقات سوريا مع مصر والسعودية

شاهد.. فنان تشكيلي عراقي يبهر العالم باسلوبه

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي المستشارة العليا للشيخ زكزاكي

شاهد.. سيناريو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة