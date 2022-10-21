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الخارجية الايرانية توصي المواطنين بتجنب السفر لاوكرانيا في ظل تصاعد الاشتباكات وانعدام الأمن وتدعو جميع المقيمين الايرانيين لمغادرة هذا البلد

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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