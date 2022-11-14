ما هي فاكهة البرسيمون ولماذا يفضل تناولها في الشتاء؟

العالم - منوعات

وهي فاكهة غنية جدا بفيتامين أ إذ أن الحبة المتوسطة تغطي نصف احتياجات اليومية لشخص بالغ من هذا الفيتامين، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الصحية التي تساعد في عملية الهضم و تنظم مستوى السكر في الدم.

وهناك صنفان من البرسيمون أو كما يسميها البعض "الكاكي" فالنوع الأول يشبه إلى حد كبيرة فاكهة الطماطم و لكنه حلو المذاق. أما النوع الثاني فيشبه ثمرة البلوط و كمية العصير به أكثر من النوع الأول و طعمه حامض قبل النضج.

هذه الفاكهة مفيدة جدا خلال فترة الشتاء كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامينB ، والتي تساعد على وظائف التمثيل الغذائي في الجسم، كما تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم و الفوسفور، بالإضافة إلى أنها تزيد كمية الهيموجلوبين في الدم.

وللباحثات عن الرشاقة فهذه الفاكهة تعتبر مثالية جدا حين إضافتها لنظامك الغذائي لانقاص الوزن فهي ثمرة تحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية والدهون وتحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والتي سوف تساعد على انقاص الوزن بسهولة.

وليس ذلك فحسب فهي أيضا غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وفيتامين A، فيتامين C ، بيتا كاروتين و اللوتين ، التي تساعد في مكافحة الشيخوخة وبعض الأمراض، كما أكدت دراسات كثيرة بأنها تساعد في محاربة وقتل الأورام خصوصا سرطان الثدي، وهي مضادة للالتهابات، ومكافحة العدوى ومضادة للنزيف، وتمنع النوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى. ويرجع ذلك إلى تركيز عال من الألياف والمعادن و الفينولات، والتي تمنع تصلب الشرايين وتعالج انسداد الشرايين.