لماذا يستمر إخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد؟

العالم – ما رأيكم

وقال باحثون سياسيون إن ما يجري حاليا من محاولات بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو ليس واقعا لأن رئاسة الجمهورية في لبنان تخضع الى موازين القوى. مشيرين الى ان القوى السياسية حتى الان لم تصل الى جدية حتمية بشأن مرشح بعينه.

وأضاف الباحثون السياسيون انه حتى الان لم تنضج فكرة انتخاب رئيس في العوامل التي أبرزها نتائج الانتخابات التي شرذمت العملية السياسية.

الباحثون السياسيون اكدوا ان النواب الجدد لم يستطيعوا ان يتوافقوا على رؤية واحدة بشأن انتخاب رئيس للجمهورية ولم تتبلور رؤية واحدة لانتخاب رئيس جديد.

من جهتهم قال صحفيون لبنانيون ان التيار الوطني الحر لديه تحالفا استراتيجيا مع المقاومة وإن تحالفه مع حزب الله هو ليس نوعا من الاندماج بل تفاهم بشأن شؤون معينة واختلاف على شؤون أخرى.

وأضاف الصحفيون اللبنانيون إن الهدف الأساس لدى حزب الله هو تعيين رئيس يكون لديه القدرة على تأمين الأمن الاجتماعي مؤكدين على أن أهداف حزب الله هي أهداف عامة وليست شخصية وتخدم المجتمع اللبناني.

الصحفيون اللبنانيون اضافوا أن لبنان وقع تحت ضائقة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، مشيرين الى انه لم يتم حتى الآن طرح مرشح بالمواصفات التي يطالب بها التيار الوطني الحر والناب الذين يهمهم مستقبل لبنان.

ما رأيكم؟

هل يدخل لبنان الفراغ الرئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون؟

كيف سيكون عليه المشهد السياسي في لبنان في حال تعذر تشكيل حكومة جديدة؟

أي مخاوف من احتمال دخول لبنان في الفراغين الرئاسي والحكومي؟