شاهد.. زيلنسكي يتهم موسكو بلتغيم سد كخوفكا

العالم - خاص بالعالم

بعد زاباروجيا ياتي الدور على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية لتتصدر اخبار وسائل الاعلام، بعد ان اتهمت اوكرانيا، الروس بتلغيم سد كاخوفكا تمهيدا لكارثة واسعة في جنوب البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هياكل وسد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية تم تلغيمها من قبل الإرهابيين الروس، الآن يجب على كل شخص في العالم أن يتصرف بقوة وبسرعة لمنع هجوم إرهابي روسي آخر. إن نسف السد يعني كارثة واسعة النطاق".

زيلينسكي حذر من ان تدمير السد سيتسبب في فيضانات واسعة ستاتي على ثمانين بلدة، وستترك محطة زاباروجيا النووي دون مياه للتبريد.

اتهام قابله اتهام روسي للقوات الاوكرانية بالتخطيط لقصف محطة الطاقة، ما سيؤدي الى فضايانات سريعة وقوية ستغمر نحو خمسة كيلومتر مربع من الارض بما فيها مدينة خيرسون، ولذلك، قامت السلطات المحلية باجلاء عشرات الاف المدنيين من الضفة اليمنى الى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وسط اتهامات للقوات الاوكرانية باستخدام اساليب حرب محظورة.

و تحولت شبكة الكهرباء الاوكرانية الى ساحة معركة، بعد استهدافها من قبل القوات الروسية لشل اوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يمثل تحديات كبيرا على صعيد القتال، خاصة وان القوات الاوكرانية لا تريد ان توقف تقدمها للاستفادة من مكاسبها الاخيرة ليس فقط بسبب اقتراب فصل الشتاء، ولكن لأن تعبئة القوات في روسيا بدأت تؤتي ثمارها مع وصول قوات جديدة إلى ساحة المعركة.

كما ان القوات الروسية بدات شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرنيا بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم.