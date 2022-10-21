الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور في دونباس وزابوروجيه وخيرسون خلال اليوم الماضي

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. زيلنسكي يتهم موسكو بلتغيم سد كخوفكا

إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جراء اعتداء الاحتلال (فيديو)

خطيب جمعة طهران: على القضاء التعامل بحزم مع مثيري أعمال الشغب

لماذا يستمر إخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد؟

بالفيديو.. وزير التسامح الإماراتي يثير جدلا في حفل تخريج جامعي

القائد العام للجيش الايراني: العدو يحاول منع تقدم إيران