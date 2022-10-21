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الخارجيةالايرانية: الحظر الكندي هو انتهاك لحق شعبنا في ايصال صوته إلى العالم ويؤكد أن شعار حرية التعبير الذي يرفعه الغرب أجوف

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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