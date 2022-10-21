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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: إصابتان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات مع الشبان في كفر قدوم شرقي قلقيلية بالضفة الغربية
الخارجيةالايرانية: الحظر الكندي هو انتهاك لحق شعبنا في ايصال صوته إلى العالم ويؤكد أن شعار حرية التعبير الذي يرفعه الغرب أجوف
عبداللهيان: نعتبر أرمينيا أحد طرق العبور الرئيسية من الشمال إلى الجنوب وسوف نتعاون مع الحكومة الأرمينية لتعزيز هذا الطريق
عبداللهيان: مستعدون لإعادة فتح القنصلية الأرمنية في تبريز وقرارنا بإنشاء قنصلية في كابان بارمينيا يدل على عمق تاريخ العلاقات بين البلدين
وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان في حفل افتتاح قنصلية بلاده في كابان بأرمينيا: سياستنا هي احترام وحدة الأراضي الأرمينية
مراسل العالم: الامن الباكستاني يغلق مداخل اسلام اباد ويواجه المتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع لاجبارهم على التراجع وعدم الزحف نحو العاصمة
مراسل العالم: احتجاجات في مختلف المدن الباكستانية احتجاجا على قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان
مراسل العالم: خروج تظاهرات في بلدات "اعزاز والباب" رفضاً لدخول "هيئة تحرير الشام" إلى مدينة عفرين بريف حلب في سورية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك وحوارة بنابلس
الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور في دونباس وزابوروجيه وخيرسون خلال اليوم الماضي
مصادر فلسطينية: إصابتان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات مع الشبان في كفر قدوم شرقي قلقيلية بالضفة الغربية
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
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