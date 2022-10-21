بلد عربي بالمرتبة الثانية لأكثر الشعوب أداء لمناسك العمرة

العالم- العراق

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة في السعودية هاني العميري إن "أكثر الدول قدوماً لأداء مناسك العمرة هي إندونيسيا والعراق وتركيا وباكستان وماليزيا والهند وأذربيجان"،لافتا الى أن "الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم".

وكشف أنه منذ بداية عام 1444هـ تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة وذلك عبر 176 دولة حول العالم.



فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أعداد قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين بلغوا أكثر من 30 مليون مصل ومعتمر ب‍المسجد الحرام خلال الربع الأول من العام الحالي 1444هـ .



كما أوضحت أن عدد الذين تشرفوا بالصلاة والزيارة للمسجد النبوي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 40 مليونا.