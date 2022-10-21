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أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة 1,5 مليار يورو لأوكرانيا شهريا

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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