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مسؤول عسكري: لن نتحمل اي تغيير في حدود المنطقة ونتعامل معه بحزم

مسؤول عسكري: لن نتحمل اي تغيير في حدود المنطقة ونتعامل معه بحزم
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد شؤون التنسيق لقوات سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد "علي ‌اکبر بورجمشیدیان" أن هذه القوات لن تتسامح مع أي تغيير في حدود المنطقة وستتعامل معه بكل حزم وقوة.

العالم- ايران

ووصف المسؤول الايراني تغيير الحدود أمرا في غاية الاهمية، مؤكدا بلوغ جمهورية آذربيجان أهدافها، بعد تحرير منطقة قرة باغ، الا أن ايران لن تسكت أمام أي قرار تتخذه باكو لايجاد أي تغيير في الحدود الايرانية التي تمتد الى آلاف السنين.

وأشار " بورجمشيديان " الذي كان يتحدث قبل خطبة صلاة الجمعة في تبريز اليوم الى مساعدة أهالي محافظة آذربايجان لقوات حرس الثورة الاسلامية في اقامة المناورات التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وأشاد بأهالي هذه المحافظة التاريخية ودعا شبانها الى مطالعة هذا التاريخ الحافل بالبطولات والجهاد من اجل استقلال ايران والحفاظ على سيادتها الوطنية.

وتطرق الى الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ضد الشعب الايراني، وطالب الشبان المثقفين بالتوجه الى منطقة جلفا كي يطلعوا على حجم هذه الجرائم البشعة.

وأشار الى دور علماء الدين في آذربايجان وتبلور الثورة الاسلامية ونهضة الجماهير في هذه المحافظة للاطاحة بالنظام الملكي المقبور واقامة صرح الاسلام على انقاضه البالية.

وأشاد بشبان محافظة آذربايجان لدورهم البطولي في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب الصدامية على ايران من عام (1980-1988) وقال: ان هذه المحافظة قدمت اكثر من 10 آلاف شهيد في تلك المرحلة الذين يجب أن لاننساهم أبدا.

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