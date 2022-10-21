مذكرة تفاهم بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي

العالم - البحرين

وبحسب الحساب الرسمي لسفارة الاحتلال الإسرائيلي في البحرين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"حفل توقيع تاريخي بين إسرائيل والبحرين: وقع وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، ونظيره البحريني، وائل بن ناصر المبارك، على مذكرة تفاهم في التعاون الزراعي والأمن الغذائي في قمة "Agrisrael Sea The Future" التي أقيمت في مدينة إيلات"في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين الشهر المنصرم، مفاوضات رسمية خاصة بإبرام اتفاق تجارة حرة بينهما، وقد وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما أواخر 2020.

وفي اللقاء، أبلغت وزيرة الاقتصاد والصناعة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.