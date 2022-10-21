شاهد.. قراءة في ملف النازحين السوريين في لبنان

العالم - استوديو بيروت

وقالت فخر الدين في حديث لبرنامج "استوديو بيروت" على شتشة قناة العالم الاخبارية، إن لبنان عام 2021 شكل لجنة وزارية للاهتمام بملف النازحين السوريين لكن لم تُفعل بسبب عدم اتخاذ قرار محلي او دوليا مساعدا من أجل تنشيطها.

واوضحت الصحافية، أن الاعباء المترتبة على الجانب اللبناني بعد الانهيار الاقتصادي، وعودة الامن لسوريا، واعادة سيطرة الحكومة السورية على اكثر من 80 بالمئة من الاراضيها جعلت لبنان ان يتخذ قرارا بعودة النازحين السوريين الى بلادهم.

ولفتت فخر الدين الى أن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق عصام شرف الدين، بالتنسيق مع سوريا ضمن تسهيلات لعودة النازحين، ومن ضمنها استعداد الدولة السورية استقبال 20 الف نازح سوري شهريا، وعفو رئاسي يشمل اكثر من 270 الف نازح سوري، من جانبها قامت الدولة السورية ببناء اكثرمن 500 مركز ايواء لعودة النازحين وهذا يعني 220 شقة سكنية غالبتها غير مهأولة وكذلك اعلنت انها تستطيع التديق امنيا وقضايا بملفات العائدين الى سورية قبل دخولهم البلد، وتقديم سلة غذاء بالتعاون مع روسيا وامكانية التخلف من الخدمة العسكرية الى 6 أشهر للعائدين.

واوضحت نجم الدين، ان اميركا والمنضمات الدولية التابعة لها وراء عرقلت ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال تحذير المسؤولين اللبنانيين من المضي قدما بهذا الملف، مشيرة الى أن ملف النازحين يبيض ذهبا للغرب، في استخدامه كورقة ابتزاز سياسية للضغط على لبنان.

وأشارت نجم الدين الى أن عدم الاستقرار في لبنان ليس نتيجة الفرد السوري، انما ناتج عن اجندة دولية لا تريد الامن الاستقرار للبنان من أجل ضمان مصالحها فيه.

ورأت الصحافية أن ملف عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلدهم الام لن يمضي قدما وذلك بسبب الضغوطات الغربية.

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