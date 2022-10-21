شاهد.. آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة حاشدة شمالي غزة

العالم- فلسطين

وانطلقت المسيرة من جميع مساجد جباليا بعد صلاة الجمعة، ورفع المشاركون لافتات تتضامن مع شهداء الضفة وتضحيات القدس ورجالها.

وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، ببطولة الشهيد عدي التميمي "الذي أرسل رسائل القدس والأقصى بجندلة جنود الاحتلال بسلاحه البسيط، مقبلا غير مدبر".

وقال الهندي إن "الشهيد المقدام عدي التميمي سيبقى ملهمًا لكل الشباب الثائرين في الضفة"، موجهاً التحية لروحه، "ولمخيم شعفاط الذي حماه وآواه".

وأكد أن "جنين القسام، ونابلس جبل النار، ستفيان بعهد عدي التميمي للشهداء والأبطال والمجاهدين، وستتعانق بنادق المقاومين في غزة وفي الضفة والداخل المحتل، وسندخل الأقصى فاتحين محررين قريبًا".

وشدد على أن حركة حماس ستبقى على عهد الشهداء وستحمل أماناتهم حتى التحرير، داعياً الأمة العربية والإسلامية إلى أن تقوم بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى.

من جهتها؛ دعت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي خلال كلمة لها عبر الهاتف، أمهات الشهداء إلى الصبر واحتساب أبنائهن فداء للأقصى، مؤكدة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون ثمن النصر على المحتل".

يشار إلى أن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشهدان تصاعدًا في عمليات المقاومة، ردًا على الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، ورعايته للاقتحامات والممارسات الاستفزازية التي يمارسها مستوطنوه في المسجد الأقصى المبارك.