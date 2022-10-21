الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-10-2022

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-10-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كواليس ملف عودة النازحين السوريين ومن وراء عرقلته؟

'حماس' تنعى شهيد 'جنين صلاح بريكي

الحرس الثوري يفكك شبكة تهريب للاسلحة في محافظة كيلان

نصرة للأقصى وإشادة بالتميمي... شاهد.. آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة حاشدة شمالي غزة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-10-2022

الفراغ.. الساكن المقبل لقصر بعبدا والتفاصيل في الاستحقات اللبنانية