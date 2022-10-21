كواليس ملف عودة النازحين السوريين ومن وراء عرقلته؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت فخر الدين في حديث لبرنامج "استوديو بيروت" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن لبنان عام 2021 شكل لجنة وزارية للاهتمام بملف النازحين السوريين لكن لم تُفعل بسبب عدم اتخاذ قرار محلي او دوليا مساعدا من أجل تنشيطها.

واوضحت نجم الدين، ان اميركا والمنضمات الدولية التابعة لها وراء عرقلت ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال تحذير المسؤولين اللبنانيين من المضي قدما بهذا الملف، مشيرة الى أن ملف النازحين يبيض ذهبا للغرب، من حيث استخدامه كورقة ابتزاز سياسية للضغط على لبنان.

وأشارت نجم الدين الى أن عدم الاستقرار في لبنان ليس نتيجة الفرد السوري، انما ناتج عن اجندة دولية لا تريد الامن والاستقرار للبنان من أجل ضمان مصالحها فيه، موضحة أن الغرب لا يتعامل مع ملف النازحين السوريين من منظور انساني انما من منظور سياسي.

ورأت الصحافية أن ملف عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلدهم الام لن يمضي قدما وذلك بسبب الضغوطات الغربية.

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