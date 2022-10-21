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مراسل العالم: انفجارات هزت ميناء الضبة خلال محاولة سفينة نفطية الرسو في الميناء لتحميل شحنة من النفط اليمني الخام لتهريبه للخارج

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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