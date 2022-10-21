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شبكة الميادين الإعلامية: ننظر ببالغ الاستغراب والريبة لقرار السلطات الكندية فرض حظر على وسائل إعلام إيرانية وصحافيين بحجج مختلفة وواهية

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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