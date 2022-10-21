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شبكة الميادين الإعلامية تعلن تضامنها مع التلفزيون الإيراني ومراسليه وجميع العاملين في الحقل الإعلامي في إيران

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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