مستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينية بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

فقد هاجمت مجموعة من المستوطنين، قاطفي الزيتون الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريحات إعلامية، بأن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجموا المواطنين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون شمال حوارة، ورشقوهم بالحجارة في محاولة لإبعادهم عن أراضيهم.

وفي السياق ذاته؛ اقتحم مستوطنون بلدة "نبع قريوت" جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وقالت مصادر محلية إن"عددا من المستوطنين اقتحموا النبع بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اندلعت مواجهات مع أهالي القرية الذين تصدوا للاقتحام".

وفي الخليل جنوب الضفة اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين عند المدخل الجنوبي للمدينة بحماية جيش الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية أن "المستوطنين اعتدوا على المركبات عند الطريق الالتفافي قرب مستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين، وأعاقوا تحركات الأهالي بين بلدات الخليل الجنوبية".

من جهة أخرى؛ جرف مستوطنون، طريقاً زراعية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن "مجموعة من المستوطنين جرفوا ودمروا طريقا زراعية في منطقة "خلة خضر" بخربة الفارسية".

ويأتي ذلك بعد حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر، استولت خلالها على المركبات والمعدات الزراعية للمواطنين في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم؛ أكدت صحيفة عبرية، "تصاعد اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين"، قائلة إن "هذه الاعتداءات لا تلقى إدانات من جانب المسؤولين الإسرائيليين"حسب تعبيرها.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، أنه" تم تسجيل أكثر من 100 اعتداء من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، خلال الأيام العشرة الماضية."