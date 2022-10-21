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متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان هام خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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