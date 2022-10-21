شاهد.. هبة شعبية في القدس ضد الاحتلال تربك حكومة "لابيد"

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وتزايدت الهبة خلال الساعات الماضية وما زالت تشتعل بسلوان ومخيم شعفاط والطور وراس العامود والرام وقلنديا تلك الاحياء والبلدات التي تواجه المحتل بأشعال الاطارات والحجارة والمفرقعات النارية أمام جيش محتل يستخدم قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي والحي لمواجهة تلك الهبة المقدسية.



القوى الوطنية والاسلامية بالمدينة دعت لتحرك شعبي مقدسي وغضب وشد لرحال للمسجد الاقصى المبارك لمواجهة غطرسة المحتل وأجراءاته ضد الكل الفلسطيني والمتمثلة بالقتل والتدمير والاعتقال والمداهمات معتبرة ذلك دليل على حالة الضعف أمام صمود الفلسطينين وتطور اساليب مقاومته التي يلتف حولها الفلسطينين اينما كانوا.



ويمنع الاحتلال بمدينة القدس المحتلة وبقرار من ما يعرف بوزير الامن الداخلي لدى الكيان أقامة بيوت الأجر لشهداء المدينة وكان أخروها أغلاق بيت الأجر لعائلة الشهيد عدي التميمي ببلدة سلوان وازالة صور الشهيد والاعلام واعتقال بعض مما كانوا متواجدين.

في ظل تصاعد المواجهات في القدس وتصاعد المقاومة الفلسطينية بشكل عام ضد الاحتلال الاسرائيلي يظهر ذلك ضعف وارتباك حكومة "يائير لابيد" وايضا يزيد من الازمة السياسية بالمشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات الخامسة.

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