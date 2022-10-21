وزیر الثقافة یزور ترکیا للمشارکة في المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام

العالم- ايران

والتقی اسماعيلي خلال زيارته تركيا طه ايهان رئيس منتدى شباب التعاون الإسلاميّ (ICYF) وهو احدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلاميّ ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون وعدد من المسؤولين الثقافيين في تركيا.

وزار العديد من المراكز الثقافية في هذا البلد، و منها متحف قصر توبكابي، ومسجد آيا صوفيا، ومسجد السلطان أحمد.

وسيعقد إسماعيلي اجتماعات ثنائية مع وزراء الثقافة والإعلام في بعض الدول المشاركة في المؤتمر ومن المقرر أن يلقي كلمة في الجمعية الرئيسية لهذا المؤتمر.

وانطلق اليوم اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بالجمهورية التركية، التي تحمل عنوان: “دورة: مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة”.

وسيعقد وزراء الإعلام في "التعاون الإسلامي" اجتماعهم غدا السبت ويناقش المؤتمر القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات في العالم الإسلامي، بحضور وزراء وممثلين رفيعي المستوى من 57 دولة.

كما سيجري البحث عن طرق تطوير برامج مكافحة المعلومات المضللة وكراهية الإسلام، ومشاورات حول إنشاء منتدى منظمة التعاون الإسلامي للإعلام.