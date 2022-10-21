شاهد.. حماس تدعو للنفير العام نصرة للاقصى

العالم - مراسلون

وفاء لدماء الشهداء ونصرة للمسجد الأقصى تجمع الالاف من ابناء شمال قطاع غزة في مسيرات غضب جابت شوارع مخيم جباليا بدعوة من حركة حماس التي اكدت على استمرار النضال بكل الوسائل لاسيما في ظل ذكرى صفقة وفاء الأحرار حيث جددت وعدها بتحرير الاسرى.

وقال قيادي في حركة حماس: "هي رسالة النصرة للمسجد الاقصى والتاكيد ان خيار البندقية اليوم هو خيار شعب باكمله والتأييد لعنفوان رجال الضفة الغربية والقدس الذين يثخنون في العدو الصهيوني يؤكدون بان المساس بالمسجد الاقصى انما لعب بالنار".

ابو رعد خازم وعدي التميمي والنابلسي واشتيه وغيرهم أسماء رسخت دماؤهم وحدة فلسطينية يرجو الفلسطينيون ان تترجم سياسيا في وقت قريب.

وقال القيادي في حزب المبادرة الوطنية نبيل أبو دياب: "رسالتنا اننا موحدون من رفح حتى المثلث والجليل شعب فلسطيني واحد يلتف بشبابه ورجاله نسائه واطفاله حول المقاومة الفلسطينية المشروعة في وجه الاحتلال".

لعدي وللشهداء هتفت نساء غزة واطفالها ودق الكل هنا ناقوس الخطر علّ الضمائر التي غفت عن القدس تصحو من غفوتها.

ما ان يهدأ الرصاص حتى يزغرد من جديد في ثورة سلكت طريق ملتهبا من غزة الى القدس مرورا بالضفة المحتلة، فالارض الفسطينية ما تزال حبلى بالابطال.

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