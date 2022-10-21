الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: محافظ حضرموت المعين من الحكومة الموالية للعدوان مبخوت بن ماضي يقر بتعرض ميناء الضبة النفطي لهجوم بطائرتين مسيرتين

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزیر الثقافة یزور ترکیا للمشارکة في المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام

لوقف الإقتتال القبلي الذي أودى بحياة 150 شخصا في يومين.. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما في النيل الأزرق في السودان

ملفات الإضطهاد.. أحمد جاسم محمد

شاهد.. حماس تدعو للنفير العام نصرة للاقصى

شاهد.. هبة شعبية في القدس ضد الاحتلال تربك حكومة "لابيد"

أمیرعبداللهیان: نعتبر أمن أرمينيا من أمننا