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الرئاسة اللبنانية لم نقدم أي تنازلات في موضوع ترسيم الحدود 

الرئاسة اللبنانية لم نقدم أي تنازلات في موضوع ترسيم الحدود 
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ "ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني مع الوسيط الأميركي ... بصلابة وحنكة واصرار".

العالم_لبنان

وذكرت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة، إن "لبنان لم يقدم خلال المفاوضات أي تنازلات ولم يخضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية، بل على العكس، فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة ايدت الموقف اللبناني ووضعت امكاناتها بتصرفه".

كما شددت على أن "كل ما يروج عكس ذلك هو محض افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع، ومن المعيب أن يصدر عن جهات يفترض أن تقف إلى جانب دولتها".

وأضاف البيان أن "ما تحقق هو حصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين"، مؤكدةً أن "مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه وليس من أجل شخص أو جهة أو حزب أو دولة خارجية".

وأملت رئاسة الجمهورية أن يتوقف "النهج الممعن في الاساءة الى كرامة الوطن وسيادته من خلال الادعاء بأن ما آلت اليه مفاوضات الترسيم هو نتيجة قرار خارجي من دولة أو أكثر، فيما هو في الواقع حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه".

وختم البيان بأن الترسيم سوف يصب "في مصلحة لبنان واللبنانيين، وهذا ما سيظهر خلال مراحل التطبيق في الأشهر المقبلة".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، قبول لبنان بالخطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

وقال عون في حينها إن "لبنان لم يتنازل عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات".

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الرئاسة اللبنانية لم نقدم أي تنازلات في موضوع ترسيم الحدود 

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