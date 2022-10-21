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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية بعبوة شديدة الانفجار للمرة الثانية
أ ف ب: لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب للمثول أمامها بحدود 14 تشرين الثاني/نوفمبر
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية بعبوة شديدة الانفجار
العميد سريع: نجدد التحذير لكافة الشركات بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع: لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف ومنعِ أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني
العميد سريع: تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها
العميد سريع: الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية
يحيى سريع: الرسالة التحذيرية أتت منعا لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب في المرتبات والخدمات
يحيى سريع: السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية
يحيى سريع: نفذنا ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية بعبوة شديدة الانفجار
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
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