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أ ف ب: لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب للمثول أمامها بحدود 14 تشرين الثاني/نوفمبر

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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