مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة بالضفة بعبوة شديدة الانفجار للمرة الثانية

العالم- فلسطين

هذا وقد اندلعت مواجهات متفرقة اليوم الجمعة، في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة إثر قمع قوات الاحتلال مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم، والحصار على نابلس.

وأصيب العشرات بالاختناق بفعل إلقاء الاحتلال قنابل الغاز، تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في مسيرة عند حاجز بيت فوريك بسبب الحصار المفروض على نابلس.

واعتقلت تلك القوات شابًا على الأقل، فيما احتجزت الطواقم الطبية المتواجدة في المكان والتي تقدم خدماتها للمصابين.

وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، أصيب 6 مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع تم علاجهم ميدانياً، خلال المواجهات التي اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال .

واقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال نبع قريوت جنوب مدينة نابلس ، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين .

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية والشلالة وبيت أمر في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال إحداهما طفل خلال المــواجــهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.