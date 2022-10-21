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اليمن.. استهداف محيط ميناء الضبة النفطي وبريطانيا تنتظر انتخاب رئيس جديد للوزراء

اليمن.. استهداف محيط ميناء الضبة النفطي وبريطانيا تنتظر انتخاب رئيس جديد للوزراء
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الأول لهذه الليلة.. وقوع انفجارات في ميناء الضبة شرق المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

العالم - بانوراما

وقالت المصادر إن الانفجارات وقعت بالتزامن مع وصول سفينة أجنبية، لشحن النفط اليمني عبر ميناء الضبة. وفي سياق متصل أفاد محافظ حضرموت أن انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة، استهدفا مرفأ الضبة الخاص بتصدير النفط.

وفي ملفه الثاني سيتناول: تنافس اعضاء حزب المحافظين على اختيار مرشح منهم لقيادة الحزب والحكومة، ويعتبر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الاوفر حظا رغم منافسة وزير المالية السابق ريشي سوناك، له.

ويحتاج كل مرشح لرئاسة الحكومة على تأييد مئة نائب في البرلمان البريطاني حتى يعتمد ترشيحه. واكد زعيم حزب العمال وزعيم المعارضة، السير كير ستارمر، ان عودة جونسون لرئاسة الحكومة ستكون أقوى مبرر للدعوة لانتخابات عامة.
يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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اليمن.. استهداف محيط ميناء الضبة النفطي وبريطانيا تنتظر انتخاب رئيس جديد للوزراء