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إصابة 4 مستوطنين في 74 عملا مقاوما بالضفة والقدس

إصابة 4 مستوطنين في 74 عملا مقاوما بالضفة والقدس
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم- فلسطين

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 74 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 8 عمليات إطلاق نار والتصدي للمستوطنين، أصيب خلالها 4 مستوطنين.

وتواصلت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في أحياء القدس وضواحيها، رشق الشبان الفلسطينيون خلالها قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وتصدوا للمستوطنين، أدت إلى إصابة مستوطن قرب مستوطنة "عطاروت".

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة واستهدفوه بالعبوات الناسفة، وحاجزي سالم ودوتان، واشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار في مستوطنة "بيت إيل" برام الله، وجبل جرزيم بنابلس، وإطلاق النار مرتين صوب قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر في الخليل، وألقوا عبوات ناسفة صوب حواجز للاحتلال.

وأصيب مستوطنان رشقا بالحجارة على مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "كارني شمرون" في قلقيلية، وأصيب مستوطن آخر قرب بلدة حوسان في بيت لحم.

وتصدى الشبان الثائر لـ8 اعتداءات للمستوطنين بمناطق متفرقة، ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، وحطموا 6 مركبات للمستوطنين.

واندلعت مواجهات في 37 نقطة مواجهة مع الاحتلال، شملتها بلدات وقرى ومخيمات القدس ورام الله وجنين ونابلس وأريحا وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

وشهدت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة مسيرات ومواجهات عنيفة مع الاحتلال خلال اليومين الماضيين، عقب استشهاد البطل المقدسي عدي التميمي منفذ عمليتي حاجز شعفاط و"معالي أدوميم"، التي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

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