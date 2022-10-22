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الأمم المتحدة تدعو الإحتلال إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

الأمم المتحدة تدعو الإحتلال إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

جددت الأمم المتحدة دعوتها «إسرائيل» لإنهاء اعتقال المعتقلين الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم.

العالم - الاحتلال

وقال باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "إننا ندرك أن 30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام ".

وأضاف دوجاريك "إننا نتابع عن كثب وضع السيد حموري ومعتقلين إداريين فلسطينيين آخرين تحتجزهم «إسرائيل». نحن نعلم أن هناك حوالي 30 محتجزا، بمن فيهم حموري، علقوا مؤخرا إضرابهم عن الطعام الذي استمر منذ أيلول".

وذكّر بمطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل "مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".

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الأمم المتحدة تدعو الإحتلال إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

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