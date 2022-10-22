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مصدر عسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي برشقات من الصواريخ على محيط العاصمة دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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بالفيديو..الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

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