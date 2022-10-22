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مشهد الضفة بعد استشهاد التميمي ليس كما قبله

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

هل تعيش قوات الاحتلال في الضفة هستيرية غير مسبوقة بعد عمليتي الشهيد التميمي؟

العالم مع الحدث

كيف يقرأ خروج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة ومخيماتها للمواجهة إثر إعلان استشهاد عدي التميمي؟

ماذا عن الوصية التي خلفها طالبا من الشباب في الاستمرار في حمل البندقية بعده؟

ما دلالات التساؤل الذي يطرحه قادة الاحتلال عن مدى عمليات المقاومة في الضفة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي ميخائيل عوض، والاكاديمي والباحث السياسي عادل شديد، والقيادي في حركة المجاهدين، د.نائل ابوعودة.

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مشهد الضفة بعد استشهاد التميمي ليس كما قبله