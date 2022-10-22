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استهداف مركز تطوير اسلحة الدمار الشامل للكيان الصهيوني في مناورات الرسول الاعظم 17+ فيديو

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

يجري في الفضاء الإلكتروني هذه الأيام تداول فيديو الهجوم على مركز تطوير أسلحة الدمار الشامل التابع للكيان الصهيوني خلال مناورات الرسول الاعظم 17 ، والذي أقيم قبل نحو عام.

العالم - إيران

وجرت مناورات الرسول الاعظم 17 بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في سواحل مناطق هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان على مدى 5 أيام.

وتميزت مناورات الرسول الاعظم 17 بغزارة عمليات الإطلاق وإطلاق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى في آن واحد. وتم استخدام طائرات بدون طيار بعيدة المدى ، وصواريخ باليستية ، وسفن عالية السرعة تصل سرعتها إلى 90 عقدة وما فوق، بالإضافة إلى معدات قتالية برية في التفاعل مع التكتيكات الجديدة .

وتم تصميم هذه المناورات وتنفيذها بناءا على محاكاة واحدة من أكثر الخطط الدفاعية والهجومية تقدما في الحرب المركبة، والتي تتميز بخصائص التزامن والاستمرارية والتكيف والتشابك بين الحرب الناعمة وشبه الصلبة والصلبة.

وعقب إجراء هذه المناورات، تم عرض مقطع فيديو للهجوم على مركز تطوير أسلحة الدمار الشامل التابع للكيان الصهيوني أثناء اجراء المناورات، والذي يتم تداوله الآن في الفضاء الإلكتروني بعد حوالي عام من اجرائه.

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استهداف مركز تطوير اسلحة الدمار الشامل للكيان الصهيوني في مناورات الرسول الاعظم 17+ فيديو

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