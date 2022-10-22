قوات تركيا تخرج "تحرير الشام" من عفرين بعد التظاهرات والضغوط

العالم - تركيا

وعبّر عن ذلك أمس الجمعة، خروج تظاهرات عدة جديدة في الشمال السوري رافضة لهذا التمدد، فضلاً عن بروز مواقف دولية، أميركية وروسية تحديداً، منتقدة للتطورات.

وذكرت مصادر عسكرية، أن جيش الإحتلال التركي استقدم حواجز اسمنتية إلى معبري الغزاوية ودير بلوط في ريف عفرين الجنوبي، اللذين يربطان منطقة شمال حلب مع إدلب، وذلك لضبط المنطقة، ومنع حدوث تجاوزات أمنية وعسكرية خلال الفترة المقبلة، ومنع دخول "هيئة تحرير الشام" مرة أخرى إلى المنطقة.

كما بدأ الجيش التركي بتسيير دوريات على حواجز الشرطة المدنية والعسكرية في عفرين للتأكد من خلّوها من عناصر الهيئة الذين يحاولون التخفي بلباس ورايات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن النقطتين التركيتين هدفهما تفتيش وتدقيق أسماء المارّة لمنع دخول عناصر "تحرير الشام" بلباس فصائل أخرى إلى عفرين.

وأشارت إلى أن الجيش التركي سيّر ليل الخميس - الجمعة دوريات في مدينة عفرين ومنطقة "غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي على الحواجز التابعة لـ"الشرطة العسكرية" وباقي حواجز فصائل "الجيش الوطني"، للتأكد من هوية العناصر الموجودين عليها.

ولفتت إلى أن الجيش التركي طرد عدداً من عناصر "تحرير الشام" كانوا يرتدون لباس الشرطة العسكرية على حاجز بلدة جنديرس القريبة من مدينة عفرين شمالي حلب.