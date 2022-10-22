السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات تركيا تخرج "تحرير الشام" من عفرين بعد التظاهرات والضغوط

قوات تركيا تخرج
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اتخذت قوات الإحتلال التركية إجراءات لإخراج "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) الإرهابية من منطقة عفرين، شمال غربي سورية، ومنع دخولها إلى المنطقة مرة أخرى، في خطوة فسّرها مراقبون بأنه لا يمكن فصلها عن الضغوط الشعبية الرافضة لتمدد "الهيئة" في المنطقة.

العالم - تركيا

وعبّر عن ذلك أمس الجمعة، خروج تظاهرات عدة جديدة في الشمال السوري رافضة لهذا التمدد، فضلاً عن بروز مواقف دولية، أميركية وروسية تحديداً، منتقدة للتطورات.

وذكرت مصادر عسكرية، أن جيش الإحتلال التركي استقدم حواجز اسمنتية إلى معبري الغزاوية ودير بلوط في ريف عفرين الجنوبي، اللذين يربطان منطقة شمال حلب مع إدلب، وذلك لضبط المنطقة، ومنع حدوث تجاوزات أمنية وعسكرية خلال الفترة المقبلة، ومنع دخول "هيئة تحرير الشام" مرة أخرى إلى المنطقة.

كما بدأ الجيش التركي بتسيير دوريات على حواجز الشرطة المدنية والعسكرية في عفرين للتأكد من خلّوها من عناصر الهيئة الذين يحاولون التخفي بلباس ورايات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن النقطتين التركيتين هدفهما تفتيش وتدقيق أسماء المارّة لمنع دخول عناصر "تحرير الشام" بلباس فصائل أخرى إلى عفرين.

وأشارت إلى أن الجيش التركي سيّر ليل الخميس - الجمعة دوريات في مدينة عفرين ومنطقة "غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي على الحواجز التابعة لـ"الشرطة العسكرية" وباقي حواجز فصائل "الجيش الوطني"، للتأكد من هوية العناصر الموجودين عليها.

ولفتت إلى أن الجيش التركي طرد عدداً من عناصر "تحرير الشام" كانوا يرتدون لباس الشرطة العسكرية على حاجز بلدة جنديرس القريبة من مدينة عفرين شمالي حلب.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. الفوضى تخيم على مناطق ريف حلب الخاضعة للسيطرة التركية

احتدام المواجهات بين 'جبهة النصرة' ومسلحين آخرين في 'محيط عفرين'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الشهيد التميمي کشف زيف تصورات الاحتلال عن الضفة

قوات تركيا تخرج "تحرير الشام" من عفرين بعد التظاهرات والضغوط

الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده

سوناك ينال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لرئاسة حزب المحافظين

استهداف مركز تطوير اسلحة الدمار الشامل للكيان الصهيوني في مناورات الرسول الاعظم 17+ فيديو

توقيع التفاهم البحري بين لبنان و الكيان الصهيوني خلال ايام