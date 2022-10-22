مراسل العالم: تم اسقاط معظم صواريخ الاحتلال ولم تحقق اهدافها

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان ثماني رشقات بالصواريخ استمرت لمدة نصف ساعة التي انطلقت من شمال بحيرة طبريا وسمعت اصوات الانفجارات في ارجاء دمشق وفي ريفها الغربي والجنوبي، وبعدها عاد الهدوء الى هذه الاجواء.

واوضح مراسلنا، ان الضربة الصاروخية تعتبر الاولى بعد خمسة اسابيع كان استهدف فيها الاحتلال مطار حلب الدولي واستشهد على اثرها خمسة جنود عسكريين، مشيراً الى ان بياناً لكيان الاحتلال اعترف ان جميع الاستهدافات الاسرائيلية قد باءت بالفشل ولم تحقق اهدافها بعد اسقاط معظم الصواريخ.

وكان مصدر عسكري سوري قال: إن العدو الاسرائيلي نفَّذ مساء امسالجمعة عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقِ بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. واضافَ المصدرُ أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مؤكداً أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

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