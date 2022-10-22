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الخارجية الايرانية تدين الحظر الذي اعلنه الاتحاد الاوروبي والحكومة البريطانية وتنفي ادعاءاتها بشان استخدام المسيرات الايرانية في الحرب باوكرانيا

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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