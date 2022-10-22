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الخارجية الايرانية: اكدنا مرارا على ضرورة التزام الدول الاعضاء بالامم المتحدة باهداف وميثاق المنظمة واحترام حقوق الدول وسيادتها ووحدة اراضيها

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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