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اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي..هذا ما قاله الرئيس الصيني لكبار المسؤولين

اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي..هذا ما قاله الرئيس الصيني لكبار المسؤولين
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

العالم- أسيا

ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقدت خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، المندوبين في قاعة الشعب إلى أن تكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز". وقال "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

وعقد المؤتمر بمشاركة حوالى 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب، في بكين منذ الأسبوع الماضي بهدف اختيار فريق جديد لقيادة الحزب والدولة، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد.

وأفادت وكالة "شينخوا" في وقت سابق اليوم بأنه تم انتخاب تشكيلة جديدة لكل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي واللجنة المركزية لفحص الانضباط.

وحسب الوكالة فإن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لم يدرج في التشكيلة الجديدة للجنة المركزية البالغ عدد أعضاؤها 205 أشخاص، كما أن قائمة الأعضاء الجدد باللجنة المركزية تخلو من اسمي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني) لي تشانشو ونائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ.

وتحدثت وكالة "فرانس برس" عن حادثة غير عادية في اجتماع أعد بدقة، عندما "تم اصطحاب الرئيس السابق هو جينتاو إلى الخارج".

وحسب "فرانس برس" فإن الرجل البالغ من العمر 79 عاما وتولى قيادة الصين من 2003 إلى 2013، "خضع لضغوط موظفين للنهوض من مقعده" بجوار شي جين بينغ و"تمت مرافقته إلى الخارج رغما عنه كما كان واضحا".

ولم تأت وسائل الإعلام الحكومية الصينية على ذكر الحادث.

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اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي..هذا ما قاله الرئيس الصيني لكبار المسؤولين

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